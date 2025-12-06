Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:24
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

La tragedia

Dramma a Corleone, uccide la figlia disabile e si suicida

La donna, raccontano in paese, aveva perso il marito otto mesi fa

Pubblicato il: 06/12/2025 – 13:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Dramma a Corleone, uccide la figlia disabile e si suicida

Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone. Il dramma familiare è avvenuto nel centro storico in paese. Sono intervenuti i carabinieri che conducono e indagini e i sanitari del 118. La donna, raccontano in paese, aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà. La donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile. Le indagini sono in corso.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Corleone
Dramma a Corleone
figlia disabile uccisa
suicidio a Corleone
Top
uccide la figlia
uccide la figlia disabile e si suicida
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x