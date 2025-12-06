Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
La tragedia
Dramma a Corleone, uccide la figlia disabile e si suicida
La donna, raccontano in paese, aveva perso il marito otto mesi fa
Pubblicato il: 06/12/2025 – 13:35
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata a Corleone. Il dramma familiare è avvenuto nel centro storico in paese. Sono intervenuti i carabinieri che conducono e indagini e i sanitari del 118. La donna, raccontano in paese, aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi. Un uomo che tanti ricordano ancora a Corleone per la sua bontà. La donna si è trovata sola a gestire la figlia disabile. Le indagini sono in corso.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali