Incendio doloso in un bar a Cassano, indagano i carabinieri

L’intimidazione

CASSANO ALLO IONIO La notte scorsa un incendio di matrice dolosa ha danneggiato il bar tabacchi “BF”, situato in una zona centrale di Cassano allo Ionio. Le fiamme sono state appiccate intorno alle 3 all’ingresso dell’esercizio commerciale. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. I danni riportati dal locale sono in corso di quantificazione. Sull’incendio hanno avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Cassano. I militari hanno acquisito e stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona nel tentativo di identificare i responsabili.

Il sindaco: «Non passeranno, non vinceranno»

Duro lo sfogo sui social del sindaco di Cassano, Gianpaolo Iacobini: «Stamattina, a ripulire, a supporto ci sono anche operai e mezzi del Comune, per dovere civico e senso di solidarietà nei riguardi di giovani imprenditori che hanno creduto nella loro terra, investendo tempo e denaro fino a divenire un punto di riferimento, non solo imprenditoriale. A loro, a quelli come loro, dobbiamo essere tutti vicini. Ancor più in momenti come questi. Ai Carabinieri ed alla Magistratura il compito di indagare e individuare moventi e responsabili. A noi il dovere di non lasciare soli i nostri giovani e gli imprenditori di fronte alla violenza: significherebbe lasciar morire la città. Biagio e Serena, pur comprensibilmente provati, sono già all’opera per ripartire quanto prima. Siamo e saremo con loro, confidando che tutta la comunità possa fare altrettanto per fermare chi a Cassano vorrebbe imporre la legge del fuoco: non passeranno, non vinceranno». (redazione@corrierecal.it)

