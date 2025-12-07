Artrite reumatoide e malattie polmonare, arrivano le prime linee guida ufficiali

una svolta per la cura

Sono state pubblicate, per la prima volta in Italia, le linee guida ufficiali per la gestione dei pazienti con artrite reumatoide e malattia polmonare interstiziale Il documento, elaborato dalla Società Italiana di Reumatologia e inserito nel Sistema nazionale linee guida dell’Istituto superiore di sanità, colma un vuoto importante: fino a oggi non esistevano raccomandazioni nazionali specifiche, lasciando a ogni centro la responsabilità di adottare approcci diversi. Ne dà notizia l’Ausl di Piacenza. È stato infatti Marco Sebastiani, docente dell’Università di Parma in forze alla Reumatologia dell’Ospedale di Piacenza, a coordinare insieme alla professoressa Andreina Manfredi dell’Università di Modena e Reggio Emilia il gruppo di esperti che ha elaborato il documento. L’artrite reumatoide colpisce circa l’1% della popolazione adulta e in una quota significativa di pazienti – dal 10 al 15% – può determinare anche una malattia polmonare interstiziale. Si tratta di una complicanza complessa, che può evolvere rapidamente e comporta un aumento rilevante dei rischi per la salute e, nei casi più gravi, può portare alla morte. «Queste linee guida rappresentano una svolta per la cura dei nostri pazienti – spiega Sebastiani – Per la prima volta abbiamo uno strumento condiviso, valido a livello nazionale, che permette scelte terapeutiche più sicure, più efficaci e più uniformi. L’artrite reumatoide è una malattia autoimmune nota soprattutto per il dolore e l’infiammazione delle articolazioni, ma può colpire anche altri organi: i polmoni sono tra i più vulnerabili. Il nostro obiettivo non è guarire la malattia, perché oggi non esiste una terapia capace di riparare in modo definitivo il tessuto polmonare danneggiato – aggiunge – Lo scopo è piuttosto rallentare la progressione, stabilizzare il quadro clinico e impedire che il paziente sviluppi un’insufficienza respiratoria». Le linee guida indicano quali farmaci utilizzare per controllare l’artrite senza peggiorare il quadro polmonare, quali terapie risultano efficaci nel rallentare la progressione della fibrosi, quali trattamenti evitare e quando ricorrere a molecole innovative come gli antifibrotici.

