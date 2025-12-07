Crotone, 67enne forza un posto di blocco: inseguito e arrestato

la fuga

CROTONE I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone hanno tratto in arresto un uomo di 67 anni che ha forzato un posto di controllo mettendo in serio pericolo l’incolumità di pedoni e automobilisti. Secondo quanto ricostruito, i militari avevano intimato l’alt al veicolo condotto dall’uomo, che invece di fermarsi ha scelto di darsi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento ad alta velocità lungo diverse strade della periferia cittadina, percorso in alcuni tratti anche contromano, creando una situazione di grave rischio per la circolazione. La corsa è durata circa venti minuti e si è conclusa nel quartiere Lampanaro, dove il 67enne ha tentato invano di proseguire la fuga a piedi. I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato; alla richiesta di spiegazioni, l’uomo avrebbe confessato di non essere in possesso della patente di guida. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

