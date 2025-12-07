Mazzetta da un imprenditore, arrestato un primario

l’inchiesta

Gli agenti della Squadra mobile giovedì hanno tratto in arresto, per l’accusa di corruzione, il primario di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio Roberto Palumbo e un imprenditore che si occupa di strumentazione per la dialisi. Il medico, che è stato portato in carcere, è accusato di avere intascato in flagranza una tangente da circa 3mila euro nell’ambito di una indagine che vede coinvolte 12 persone. Il gip deve ancora fissare l’udienza di convalida. Al centro del procedimento, affidato al pool che si occupa dei reati nella pubblica amministrazione, ci sarebbe un giro di mazzette legate alla gestione dei pazienti in dialisi dimessi e che venivano “dirottati” in strutture private. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato