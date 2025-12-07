Storie, talento e qualità: gli artigiani «portano in alto il nome della Calabria»

Artigiano in Fiera

MILANO Un numero maggiore di produttori, oltre 200, record per la Calabria e anche un ristorante. Sono le principali novità della Regione ad Artigiano in Fiera a Milano. Il padiglione 6, dalle 10 di mattina fino alle 22, dal 6 al 14 dicembre, è made in Calabria.

Storie, talento e qualità

«Il mio cuore oggi è a Milano con Artigiani in fiera. Quest’anno la nostra Calabria Straordinaria è protagonista con un’area espositiva ampia e ricca: eccellenze dell’agroalimentare, del design, della ceramica, della moda, dei manufatti artistici e delle produzioni tipiche che raccontano, attraverso le mani dei nostri artigiani, la bellezza e la forza del nostro territorio. Purtroppo non potrò essere presente a causa di un fastidioso incidente che da dieci giorni mi costringe a stare a casa, ma desidero esprimere tutta la mia vicinanza e il mio orgoglio per il lavoro svolto». E’ il messaggio affidato ad un post social dell’assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese. «Grazie all’impegno profuso in questi anni dall’ex assessore allo sviluppo Rosario Varì – prosegue Calabrese – Sono certo che, sotto l’attenta regia del collega Gianluca Gallo e grazie all’impegno dei Dipartimenti Sviluppo Economico, Agricoltura, Turismo e Arsac, anche questa edizione rappresenterà una straordinaria vetrina per la Calabria e un’importante occasione di crescita e confronto per i numerosi operatori che partecipano a questo prestigioso evento internazionale. Un grande in bocca al lupo a tutti i nostri artigiani: continuate a portare in alto il nome della Calabria, con la vostra qualità, il vostro talento e le vostre storie».

Nuovi mercati e un ristorante tutto calabrese

«L’artigianato, l’agroalimentare, sapori, profumi, tradizioni e storia – racconta al Corriere della Calabria la direttrice generale di Arsac Fulvia Caligiuri – sono in vetrina in uno degli appuntamenti fieristici più attesi: un momento di incontro importante con buyer nazionali e internazionali». Caligiuri traccia il percorso da seguire. «Dobbiamo e possiamo sempre migliorare sempre di più anche nei nostri servizi, facendo conoscere nuovi mercati e cercando di valorizzare al meglio i prodotti realizzati dagli artigiani».

Fulvia Caligiuri

Soddisfatto dopo il primo giorno di Fiera anche il referente di Arsac, Michelangelo Bruno Bossio. «Quest’anno ad Artigiano in Fiera 2025, la Regione Calabria si è presentata con un nuovo look e tante novità. La più importante è il ristorante Calabria Straordinaria, dove raccontiamo la nostra esperienza enogastronomica in abbinamento con i vini e gli oli del territorio. Ieri, nel corso della giornata inaugurale, abbiamo registrato il tutto esaurito in pochissime ore e siamo molto contenti. L’unione delle eccellenze e dei produttori possono rappresentare un vero volano di sviluppo per le azioni di promozione e valorizzazione che portiamo avanti da oltre 10 anni». (redazione@corrierecal.it)

Michelangelo Bruno Bossio

