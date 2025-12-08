Incidente a Gallina: donna precipita in una scarpata, ritrovata dopo ore

auto fuori strada

REGGIO CALABRIA Questa mattina, intorno alle 9.15, nella frazione Gallina di Reggio si è verificato un incidente spettacolare che ha coinvolto una donna di 65 anni. La conducente, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto e, dopo aver percorso un tratto di banchina nascosto dalla fitta vegetazione, è finita in una scarpata sottostante.

A causa delle fratture riportate, la donna non è riuscita a chiedere aiuto ed è rimasta intrappolata nel veicolo fino al primo pomeriggio, quando è stata finalmente individuata. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno recuperato l’utilitaria, insieme ai sanitari del 118.

La Polizia Locale, chiamata alle 13.45, ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La 65enne è stata trasportata al Gom, dove è stata ricoverata con sospette fratture multiple. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero tali da far temere per la vita.

