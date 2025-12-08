Occhiuto: «Tanti giovani artigiani calabresi bravi ad innovare preservando la tradizione»

l’intervista

MILANO «Stiamo continuando il lavoro che abbiamo svolto nella scorsa legislatura. Quest’anno Artigiano in Fiera è ancora più performante, come la Calabria, complimenti agli assessori Calabrese e Gallo che hanno svolto un lavoro migliore rispetto a quello dell’anno scorso, sono molto felice che ci sia questa grande squadra che fa della Calabria una regione che viene percepita finalmente come una piena di eccellenza». Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, arriva intorno alle 13 al padiglione 6 di Artigiano in Fiera a Rho Milano.

I giovani e l’artigianato

Contrastare la fuga dei giovani calabresi, questa la mission del governatore Occhiuto e l’artigianato può e deve essere un settore sul quale investire. «Molti giovani stanno riprendendo l’attività del padre, oggi ci sono quasi 250 aziende in questo padiglione. C’è un tessuto produttivo molto vivace in Calabria, fatto di tante imprese artigiane e come dico sempre, nelle fiere alle quali partecipiamo insieme all’assessore Gallo, la cosa più bella è che ci sono tanti giovani che hanno ripreso le imprese dei genitori, le hanno innovate preservando la tradizione», sostiene il governatore. Che aggiunge: «La Calabria deve fare questo, non deve perdere le proprie tradizioni, ma deve rappresentarsi come una regione moderna, nell’artigianato e in ogni altro ambito. C’è grande entusiasmo per le aziende, basta passeggiare e si avverte. E’ bello aver risvegliato anche questo lato un po’ sopito». Una nuova narrazione della Calabria passa inevitabilmente dai risultati. «Molti pensano che ci limitiamo soltanto a raccontare la parte straordinaria della Calabria, non è così. Il lavoro di governo della Calabria è duro e ci mette ogni giorno alla prova con mille problemi che affrontiamo e risolviamo, però è bello dare ai calabresi anche l’orgoglio di poter essere protagonisti di fiere importanti».

I numeri

Come dicevamo, i risultati raggiunti si misurano in numeri, e le stime delle performance delle piccole e medie imprese nel 2025 sono incoraggianti. «Un settore trainato anche dal turismo e all’agroalimentare. La Calabria è una regione che sta primeggiando nell’export, quindi significa che il lavoro fatto in questi anni sta cominciando a dare dei buoni risultati. È una regione che, secondo Banca d’Italia, nei primi sei mesi del 2025 è cresciuta più di tutte le altre d’Italia. Riesce ad attrarre molti turisti, e quest’anno registreremo un record assoluto di arrivi nei nostri aeroporti». Il presidente chiosa rimarcando l’ottimo lavoro svolto dagli assessori Gallo e Calabrese. «Davvero complimenti all’assessore Calabrese, all’assessore Gallo per l’ottimo lavoro svolto – ancora una volta – anche fuori dalla Calabria».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato