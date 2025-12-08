Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:28
le sfide del carroccio

Salvini: «La mia priorità è vincere le elezioni da Venezia a Reggio»

Il leader della Lega: valiamo molto di più dei sondaggi, in Calabria sfioriamo il 10%

Pubblicato il: 08/12/2025 – 11:17
ROMA La Lega vale “più di quanto dicano i sondaggi”. Matteo Salvini, segretario del partito, lo dice in un’intervista alla Verità. “In Toscana il risultato è  stato deludente e siamo già ripartiti, ma ottenere da soli il 36% in Veneto, avvicinare il 10% in Calabria, superare l’8% in Puglia prendendo più dei 5 stelle, oltrepassare i 100.000 voti in Campania sono risultati incredibili. Stiamo aumentando iscritti in tutta Italia, siamo parte di un’alleanza internazionale potente, abbiamo coerenza, idee, valori e obiettivi chiari. Alle elezioni del 2027 saremo determinanti per la vittoria del centrodestra”, aggiunge. A Luca Zaia che immagina un modello Cdu-Csu per la Lega, Salvini poi risponde: “Tutto quello che può far crescere la Lega mi interessa e con Zaia il rapporto è ottimo e quotidiano. Le mie priorità ora sono approvare una buona manovra, vincere il referendum sulla giustizia, realizzare al meglio le Olimpiadi Milano-Cortina, vincere il referendum sulla giustizia e le elezioni comunali di primavera da Venezia a Reggio Calabria, da Lecco a Macerata; approvare una buona legge elettorale, preparare programma e squadra per le Politiche. Avremo modo e tempo – conclude – di parlare anche dell’organizzazione interna del partito”. (Agi)

