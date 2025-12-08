Skip to main content

l’allarme

Terremoto di magnitudo 7.6 in Giappone: allerta tsunami

L’evento sismico a 80 chilometri dalla costa

Pubblicato il: 08/12/2025 – 16:30
ROMA Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 km a largo del Giappone. Lo riferisce l’agenzia sismica statunitense Usgs, mentre il sistema Usa di monitoraggio ha diramato un allerta tsunami. e autorità locali nelle prefetture di Aomori, Hokkaido e Iwate, a nord dell’arcipelago, interessate dal sisma, hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa ad evacuare nonostante l’orario notturno e le temperature minime intorno allo zero. A causa del sisma, i servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi sull’intero versante nord-orientale, mentre al momento non sono state segnalate anomalie nelle centrali nucleari di Fukushima, Higashidori, Onagawa. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Tokyo, a oltre 700 chilometri di distanza dalla prefettura di Aomori. 

