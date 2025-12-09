Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:38
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

notte di violenza

Caos nel carcere di Rossano: detenuto armato assalta l’infermeria, operatori feriti

Simulando un malessere, un recluso ha aggredito agenti e sanitari, devastando i locali e sottraendo farmaci, tra cui metadone

Pubblicato il: 09/12/2025 – 12:42
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Caos nel carcere di Rossano: detenuto armato assalta l’infermeria, operatori feriti

CORIGLIANO ROSSANO Notte di violenza nel carcere di Rossano dove, un detenuto, simulando un malessere, é riuscito a raggiungere l’infermeria. L’uomo ha ha creato il caos, approfittando anche dell’esiguo numero di poliziotti in servizio. Il personale sanitario presente é stato costretto a barricarsi in una stanza dell’ambulatorio, per sfuggire alla furia del detenuto armato di punteruolo e lametta. Nonostante l’intervento dei pochi poliziotti presenti, alcuni dei quali presi a calci e pugni, il detenuto ha causato gravi danni nei locali dell’infermeria.
Lo stesso ha fatto incetta di farmaci tra cui il metadone. Dopo ore di pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’istituto, grazie alla professionalità del personale di polizia presente, seppur destinatario di minacce, insulti e lanci di qualsiasi oggetto, si è riusciti a riportare alla calma il detenuto – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – scongiurando il peggio. Tutti gli operatori coinvolti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale rossanese. Lo stesso detenuto, nei giorni scorsi, era stato trovato in possesso di droga e di un telefono cellulare.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
aggressione carcere rossano
carcere rossano
CRONACA
violenza nel carcere di rossano
Categorie collegate
Corigliano Rossano
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x