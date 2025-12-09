Caos nel carcere di Rossano: detenuto armato assalta l’infermeria, operatori feriti

notte di violenza

CORIGLIANO ROSSANO Notte di violenza nel carcere di Rossano dove, un detenuto, simulando un malessere, é riuscito a raggiungere l’infermeria. L’uomo ha ha creato il caos, approfittando anche dell’esiguo numero di poliziotti in servizio. Il personale sanitario presente é stato costretto a barricarsi in una stanza dell’ambulatorio, per sfuggire alla furia del detenuto armato di punteruolo e lametta. Nonostante l’intervento dei pochi poliziotti presenti, alcuni dei quali presi a calci e pugni, il detenuto ha causato gravi danni nei locali dell’infermeria.

Lo stesso ha fatto incetta di farmaci tra cui il metadone. Dopo ore di pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’istituto, grazie alla professionalità del personale di polizia presente, seppur destinatario di minacce, insulti e lanci di qualsiasi oggetto, si è riusciti a riportare alla calma il detenuto – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – scongiurando il peggio. Tutti gli operatori coinvolti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale rossanese. Lo stesso detenuto, nei giorni scorsi, era stato trovato in possesso di droga e di un telefono cellulare.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato