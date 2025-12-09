Skip to main content

Corporate Us Acli-iMARCOs: Labels a punteggio pieno insieme alla matricola SAE

La SAE supera Retroscena per 5-1, trascinata dal suo bomber Matteo Marrazzo, che confeziona una quaterna da urlo, affiancato dalla rete di Nocida

Corporate Us Acli-iMARCOs: Labels a punteggio pieno insieme alla matricola SAE

COSENZA Nel Corporate Us Acli–iMARCOs regna l’equilibrio in vetta, con SAE e Labels a punteggio pieno e protagoniste di un turno ricco di gol e spettacolo.
La SAE supera Retroscena per 5-1, trascinata dal suo bomber Matteo Marrazzo, che confeziona una quaterna da urlo, affiancato dalla rete di Nocida. Per Retroscena il gol della bandiera porta la firma di Gaudio.
Convincente anche il successo di Labels, che batte Disintegra FC per 5-3: protagonista Tolomeo, autore di una tripletta, mentre Talarico e Tocci completano il tabellino. Dall’altra parte agliardi risponde con una prestazione maiuscola e tre gol personali che tengono viva la gara fino al termine.
Vittoria larga per Sim Ingegneria, che si impone 9-3 su Barci Engineering: giornata di grazia per Vilardo, devastante con tre reti, seguito dalla doppietta di Iaquinta e dai gol di Cuda, Mansueto, Toto e Romano. Per Barci ci prova Iantorno, autore di una tripletta. Punto prezioso per Hypro S.r.l., che ferma NTT Futsal Club sul 2-2: per NTT va a segno Pedace, autore di una doppietta, mentre Hypro risponde con le firme di Chilelli e Abduelrhman.

Classifica Corporate Us Acli – iMARCOs
SAE 6
Labels 6
NTT 4
Retroscena 3
Sim Ingegneria 3
Hypro S.r.l. 1
Barci Eng 0
Green&Green 0
Disintegra 0

Classifica marcatori
Marrazzo M. (SAE) 8
Pedace A. (NTT Futsal Club) 7
Gagliardi L. (Disintegra FC) 4
Tolomeo A. (Labels) 4
Iantorno M. (Barci Engineering) 3
Vilardo R. (Sim Ingegneria) 3
Nocida D. (SAE) 3
Luci S. (Disintegra FC) 2
Curia F. (Disintegra FC) 2
De Marco M. (Labels) 2
Iaquinta M. (Sim Ingegneria) 2
Graziano G. (NTT Futsal Club) 2
Talora A. (Green&Green) 2
Gaudio A. (Retroscena Barbieri) 2
Mattia Alessandro M. (Retroscena Barbieri) 1

