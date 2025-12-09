Cosenza, giovedì 11 dicembre niente acqua per manutenzione straordinaria dell’Abatemarco
L’interruzione del servizio idrico sarà dovuta alla sostituzione di un tratto ammalorato dell’acquedotto che serve 26 comuni
COSENZA Sorical S.p.A. informa la cittadinanza e le amministrazioni interessate che, al fine di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Abatemarco, si renderà necessario procedere alla sospensione dell’erogazione idrica.
L’interruzione avrà luogo a partire dalle ore 8:00 di giovedì 11 dicembre e si protrarrà fino al completamento delle attività tecniche, previsto per le ore 18 del giorno salvo imprevisti.
Le operazioni di manutenzione sono finalizzate a garantire più efficienza all’acquedotto con la sostituzione di un tratto ammalorato e il miglioramento della continuità del servizio. Durante le ore successive al pieno riavvio dell’acquedotto potrebbero verificarsi cali di pressione e disservizi nelle reti di distribuzione dei 26 Comuni serviti.
Sorical S.p.A. invita l’utenza a un uso responsabile delle scorte idriche disponibili e assicura che il personale tecnico è impegnato per ridurre al minimo i disagi e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’azienda.
