Cosenza, giovedì 11 dicembre niente acqua per manutenzione straordinaria dell’Abatemarco

COSENZA Sorical S.p.A. informa la cittadinanza e le amministrazioni interessate che, al fine di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Abatemarco, si renderà necessario procedere alla sospensione dell’erogazione idrica.

L’interruzione avrà luogo a partire dalle ore 8:00 di giovedì 11 dicembre e si protrarrà fino al completamento delle attività tecniche, previsto per le ore 18 del giorno salvo imprevisti.

Le operazioni di manutenzione sono finalizzate a garantire più efficienza all’acquedotto con la sostituzione di un tratto ammalorato e il miglioramento della continuità del servizio. Durante le ore successive al pieno riavvio dell’acquedotto potrebbero verificarsi cali di pressione e disservizi nelle reti di distribuzione dei 26 Comuni serviti.

Sorical S.p.A. invita l’utenza a un uso responsabile delle scorte idriche disponibili e assicura che il personale tecnico è impegnato per ridurre al minimo i disagi e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

