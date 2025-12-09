Paura a Lamezia: un uomo incendia un’abitazione nella notte. Fermato dalla Polizia

il grave episodio

Uno uomo di nazionalità marocchina, Mohammed Labrazi di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine e più volte espulso, si trova in stato di fermo per aver incendiato un’abitazione in pieno centro storico a Lamezia Terme nell’antico quartiere della Giudecca. Paura nella notte tra i residenti che hanno assistito all’episodio. Solo l’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la tragedia a causa della presenza di bombole per il gas propano. Incessante il lavoro per mettere in sicurezza la zona. Insieme ai Vigili del fuoco sono intervenuti polizia e carabinieri. L’uomo, dopo l’intervento di sanitari per il trattamento Tso, si trova in stato di fermo presso il commissariato di polizia.

(Foto Ansa)

