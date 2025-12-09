Regione, al via la sessione di bilancio. Tutti i numeri della manovra 2026-2028

il documento

CATANZARO «Le previsioni di bilancio 2026-2028 sono state formulate avendo come obiettivo prioritario la necessità della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dei principi contabili vigenti». Lo scrive la Giunta regionale nella relazione al Bilancio di previsione della Regione Calabria, che nei prossimi giorni approderà in Consiglio regionale per la definitiva approvazione. «Il bilancio di competenza effettivo della Regione per l’anno 2026 – si legge ancora – ammonta al momento complessivamente a circa 7,4 miliardi di euro. Tuttavia, tali importi afferiscono in gran parte a risorse con vincolo di destinazione». Per quanto riguarda la manovra nella parte spesa – prosegue la relazione della Giunta al Bilancio previsionale – «il 60,8% circa è rappresentato da spese per la sanità. Le risorse per investimenti (Por e Fsc) rappresentano il 16,5% circa del bilancio di competenza, mentre il 10,9% circa riguarda altri fondi a destinazione vincolata. La spesa finanziata nel 2026 con risorse autonome rappresenta l’11,3% della spesa complessiva», ed è pari a 831,9 milioni per il 2026.

«La voce più rilevante del bilancio è rappresentata dalla spesa per la Sanità, che include le risorse del Fondo sanitario nonché tutte le ulteriori somme assegnate con vincolo di destinazione. Tali risorse ammontano complessivamente, in termini di competenza, ad oltre 4,5 miliardi di euro». Per quanto riguarda le altre risorse con vincolo di destinazione presenti nella parte spesa – specifica la Giunta – «parte di essa afferisce alle risorse del Por-Fesr e Fse plus 2021/2027 iscritte in bilancio (632,12 milioni di euro nel 2026, 387,43 nel 2027 e 162,25 milioni di euro circa nel 2028), del Fsc 21-27 (310,1 nel 2026, 256,53 nel 2027 e 149,78 nel 2028), al Fsc Nazionale (18,4 milioni nel 2026 e 5 milioni nel 2027) al FSC 2014/2020 – Piani Operativi (2 milioni di euro circa nel 2026), al Psc Sezione ordinaria e Speciale (88,68 milioni di euro nel 2026, 3,16 nel 2027), al Fsc Trasporti (14,5 milioni di euro nel 2026), e al Fondo di rotazione destinato all’attuazione del Pac 2014-2020 (circa 128,57 milioni di euro nel 2026)». (c. a.)



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato