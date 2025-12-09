Sandokan domina la prima serata: Rai 1 vola oltre il 30% di share

ascolti tv

ROMA Le nuove storie della tigre della Malesia riconfermano il successo “Sandokan” (girato in Calabria) i cui due episodi in onda ieri in prima serata su Rai 1 hanno raggiunto rispettivamente il 25,4% di share con 4 milioni 569 mila spettatori il 30,5% di share con 4 milioni 227 mila spettatori. Su Rai 2 il film drammatico di Sam Mendes “1917” realizza il 2,6 % di share e 458 mila spettatori, su Rai 3 Massimo Giletti con “Lo Stato delle Cose” si attesta al 6,2 % di share e 932 mila spettatori. Ottimi riscontri per la seconda serata di Rai 1 con “Storie di sera” che nella prima parte raggiunge il 18% di share e 1 milione 781 mila spettatori. Sempre imbattibile il preserale della rete ammiraglia: “L’eredità” è stata vista da 4 milioni 146 mila spettatori, pari al 24,7% di share. Ottimi risultati anche per access prime time, l’intervista di Bruno Vespa a Woody Allen in “Cinque minuti” ha ottenuto il 20,2 % con 3 milioni 906 mila spettatori. A seguire, “Affari tuoi” al 22,4% di share con 4 milioni 569 mila spettatori. Nella stessa fascia, su Rai 3, “Blob di tutto di più” ottiene 1 milione 43 mila spettatori con il 5,7% di share, “Il cavallo e la torre” il 5,5 % con 1 milione 61 mila spettatori. Imperdibile per gli affezionati “Un posto al sole” al 6,4 % con 1 milione 314 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Unomattina” ottiene il 17,7% con 1 milione 9 mila spettatori; “Storie italiane” il 16,6 % con 1 milione 7 mila spettatori. La Santa Messa è stata seguita da 1 milione 852 mila spettatori. “È sempre mezzogiorno!” seguitissimo da chi sta preparando ai pranzi e alle cene natalizie è stato visto da 1 milione 950 mila spettatori, pari al 17,3% di share. Nel pomeriggio “La volta buona” realizza il 14,9 % con 1 milione 676 mila spettatori. L’omaggio del Santo Padre alla statua dell’Immacolata, trasmesso dal Tg1 è stato seguito da 1 milione 583 mila fedeli pari al 15,6% di share. “Vita in diretta” ottiene il 17,7% con 2 milioni 256 mila spettatori. Nella mattinata di Rai 2 “I fatti vostri” arriva al 7,9 % con 824 mila spettatori nella seconda parte. Nel pomeriggio “Ore 14” totalizza 829 mila spettatori con il 7,2% di share. “BellaMa’” raggiunge il 4,9 % di share con 487 mila spettatori nella seconda parte. Su Rai 3 “Agorà” è al 3,9 % con 206 mila spettatori; “ReStart” al 3,6% di share e 221 mila spettatori, “Elisir” al 4% con 282 mila spettatori. Infine, “Geo” che resta una certezza di consensi per il pomeriggio di Rai 3 con il 9,7% di share e 1 milione 227 mila spettatori.

