“Christmas Dragon”, Tiriolo protagonista: il maestro Scozzafava guida i suoi ragazzi al successo

il torneo

TIRIOLO Si è concluso un altro weekend intenso e ricco di soddisfazioni per i ragazzi guidati dal maestro Vincenzo Scozzafava, impegnati nelle due giornate del 7° Christmas Dragon – Wushu Tournament, ospitato al Palazzetto dello Sport Palagallo di Catanzaro.

Sabato gli atleti si sono cimentati nelle competizioni di forme (taolu), mentre la domenica è stata dedicata al Sanda, la disciplina di combattimento. Le prove sono state affrontate con grande impegno e determinazione, portando la squadra a conquistare numerose medaglie, tra primi, secondi e terzi posti.

Ancora una volta il nome di Tiriolo è stato rappresentato con orgoglio, confermando le grandi potenzialità di questa piccola comunità e il valore del lavoro svolto dal maestro Scozzafava e dai suoi giovani atleti. Il torneo, ormai appuntamento fisso del periodo natalizio, si conferma un’importante occasione di confronto e crescita per tutte le scuole partecipanti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato