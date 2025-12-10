Evasione fiscale e riciclaggio, confermata la condanna a Irene Pivetti

la sentenza in appello

MILANO La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e riciclaggio nei confronti dell’ex presidente della Camera Irene Pivetti e a due anni per il pilota di rally ed ex campione di Granturismo Leonardo Isolani e per la moglie Manuela Mascoli. «Sono tranquilla, la verità è che sono innocente, leggeremo le motivazioni» è stata la reazione di Pivetti, presente in aula alla lettura del verdetto a fianco del suo legale Filippo Cocco che aveva chiesto l’assoluzione. I giudici hanno accolto la richiesta del pm Giovanni Tarzia, applicato in secondo grado con la Procura Generale. Confermata anche la confisca per l’ex politica della Lega di oltre 3,4 milioni di euro. Al centro del processo c’erano alcune operazioni commerciali del 2016 per circa 10 milioni di euro che riguardavano la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, per l’accusa, sarebbe stata utilizzata per riciclare i proventi frutto di illeciti fiscali.

