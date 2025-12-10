Skip to main content

10/12/2025 – 14:12
l’intervista

Urso: «L’Italia sarà Paese leader in Ue nella produzione di droni»

Il ministro del Made in Italy annuncia investimenti strategici

Pubblicato il: 10/12/2025 – 14:12
ROMA «Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità è sicuramente un orgoglio per il Made in Italy, per la nostra storia, per la nostra identità, ma è anche un elemento importante che avrà ricadute significative positive sul nostro sistema economico e produttivo. Sia per quanto riguarda la produzione agricola, sia per quanto riguarda il settore alimentare e la meccanica che produce utensili agricoli e alimentari, sia per quanto riguarda la ricettività e l’attrattività del nostro Paese, e quindi del settore turistico e alberghiero». Così il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, a margine dell’assemblea invernale 2025 di Confagricoltura, che si è tenuta questa mattina al Teatro Argentina a Roma. Urso, che ha commentato la notizia del riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco, ha spiegato: «Già oggi l’enogastronomia è una attrattiva importante che si aggiunge alle altre attrattività storico, culturali, artistiche, ambientali, climatiche del nostro Paese».
Sul fronte dell’innovazione, il ministro Urso ha annunciato che l’Italia si prepara a ricoprire un ruolo di primo piano nel settore europeo dei droni, un mercato «dal valore di centinaia di miliardi», ha detto: «L’Italia si appresta a diventare Paese leader nella produzione di droni, per un continente che dovrà sempre più acquisirli sia per quanto riguarda, e noi ce lo auguriamo, l’uso civile dei droni, se pensiamo a quanto siano importanti nel contrasto al cambiamento climatico nell’utilizzo più sapiente della nostra terra e dello sviluppo agricolo, sia per quanto riguarda la sicurezza e la difesa del nostro continente».
«Da una parte – ha ricordato – abbiamo ceduto Piaggio Aerospace a Baykar che è il primo produttore mondiale, dall’altra Leonardo ha fatto accordi con Baykar per produrre Droni nei cinque stabilimenti lungo la penisola». «Noi – ha concluso – diventeremo il principale attore dell’Unione Europea di produzione di droni, in un mercato di alcune centinaia di miliardi nei prossimi anni». (m.r.)

