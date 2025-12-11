Cosenza, minacce di morte al vicino: assolto «perché il fatto non sussiste»

la sentenza

COSENZA Questa mattina, il Giudice di Pace di Cosenza Francesco Tocci ha assolto con formula piena Mario Greco accusato di avere minacciato di morte il vicino di casa L. G. a causa di un diverbio dovuto a questioni condominiali. Il processo si è concluso oggi. Il pm ha concluso la requisitoria chiedendo la condanna dell’imputato, richiesta cui si è associata la parte civile. La parola è passata poi agli avvocati Francesco Chiaia ed Antonio Petrone, difensori di Mario Greco, che hanno posto l’attenzione sull’istruttoria dibattimentale, dalla quale mai è emersa la prova della sussistenza della minaccia. La tesi difensiva è stata accolta in pieno dal giudice che ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. (f.b.)