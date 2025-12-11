Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:01
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’annuncio

Occhiuto: «il 31 dicembre sarà operativa la linea CZ Sala-CZ Lido della nuova metropolitana di Catanzaro»

«Sarà una vetrina in grado di mostrare che anche in Calabria si possono fare grandi opere»

Pubblicato il: 11/12/2025 – 19:14
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Occhiuto: «il 31 dicembre sarà operativa la linea CZ Sala-CZ Lido della nuova metropolitana di Catanzaro»

CATANZARO «Una parola sola: mantenuta. Il 31 dicembre sarà operativa la linea CZ Sala – CZ Lido della nuova metropolitana di Catanzaro: un’opera attesa per anni e mai realizzata». Ad annunciarlo, in un post su Instagram, è il governatore della Calabria Roberto Occhiuto. «Anche se con corse aventi una frequenza limitata – precisa il presidente della Regione – poichè in attesa del rilascio di tutte le autorizzazioni, la linea verrà attivata e sarà una vetrina in grado di mostrare che anche in Calabria si possono fare grandi opere».

 Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Catanzaro
catanzaro lido
catanzaro sala
METRO CATANZARO
metropolitana catanzaro
Rilevanti
ROBERTO OCCHIUTO
Categorie collegate
Catanzaro
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x