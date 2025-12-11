Occhiuto: «il 31 dicembre sarà operativa la linea CZ Sala-CZ Lido della nuova metropolitana di Catanzaro»

l’annuncio

CATANZARO «Una parola sola: mantenuta. Il 31 dicembre sarà operativa la linea CZ Sala – CZ Lido della nuova metropolitana di Catanzaro: un’opera attesa per anni e mai realizzata». Ad annunciarlo, in un post su Instagram, è il governatore della Calabria Roberto Occhiuto. «Anche se con corse aventi una frequenza limitata – precisa il presidente della Regione – poichè in attesa del rilascio di tutte le autorizzazioni, la linea verrà attivata e sarà una vetrina in grado di mostrare che anche in Calabria si possono fare grandi opere».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato