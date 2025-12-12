Droga nascosta nel bagno: arresto un uomo nel Catanzarese

la scoperta

CATANZARO I Carabinieri della Stazione di Pentone, nel Catanzarese, hanno arrestato un pregiudicato del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultata in una cavità ricavata dietro un pannello del bagno, una busta contenente circa 50 grammi di marijuana che è stata sequestrata per le successive analisi di laboratorio.

Il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto, disponendo la successiva liberazione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato