Droga nascosta nel bagno: arresto un uomo nel Catanzarese
L’operazione dei Carabinieri ha portato al sequestro di 50 grammi di marijuana. L’uomo, pregiudicato, è stato rimesso in libertà dopo la convalida del fermo
Pubblicato il: 12/12/2025 – 8:20
CATANZARO I Carabinieri della Stazione di Pentone, nel Catanzarese, hanno arrestato un pregiudicato del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultata in una cavità ricavata dietro un pannello del bagno, una busta contenente circa 50 grammi di marijuana che è stata sequestrata per le successive analisi di laboratorio.
Il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto, disponendo la successiva liberazione.
