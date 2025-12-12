Due imprenditori calabresi nel board nazionale di Confindustria Alberghi

La nomina

Gli imprenditori calabresi del settore turistico Flora Fabiano e Luca Giuliano sono stati eletti tra i componenti del Consiglio Generale nazionale di Confindustria Alberghi per il biennio 2025-2027. L’elezione è avvenuta in occasione dell’Assemblea dei Delegati che si è svolta a Roma, nella sede del CNEL. L’incontro è stata anche l’occasione per un confronto di settore sul tema “Alberghi: la sfida della competitività”, al quale sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del CNEL Renato Brunetta, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il delegato del Presidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo, Leopoldo Destro, ed il presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.

Ai consiglieri nazionali Flora Fabiano e Luca Giuliano, impegnati nella Sezione Turismo di Unindustria Calabria rispettivamente con i ruoli di presidente e vicepresidente, arrivano le congratulazioni da parte del presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara: «Assieme ai presidenti delle sedi territoriali di Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, di Crotone, Mario Spanò, di Vibo Valentia, Rocco Colacchio e di Reggio Calabria, Domenico Vecchio – dichiara – ci teniamo a formulare gli auguri di buon lavoro ai nostri colleghi imprenditori che sono al timone di importanti realtà ricettive in Calabria. Insieme sottolineiamo da tempo l’importanza strategica dell’industria dell’ospitalità come motore di crescita del Paese». «Il turismo – conclude Ferrara – ha un forte impatto sull’economia, con un alto moltiplicatore che attiva sviluppo in molti settori. La sfida è trasformare questa forza in crescita stabile e duratura, migliorando la qualità complessiva dell’offerta, valorizzando i territori, anche grazie a una migliore mobilità. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto da Unindustria Calabria che, insieme alle altre figure di primissimo piano espresse a livello nazionale, adesso annovera in seno a Confindustria Alberghi anche la presenza di due consiglieri nazionali».

