le nomine

Polizia, arrivano nuovi questori a Reggio e Cosenza: ecco Paolo Sirna e Antonio Borelli

Prendono il posto, rispettivamente, di Salvatore La Rosa e Giuseppe Cannizzaro

Pubblicato il: 12/12/2025 – 21:53
CATANZARO Paolo Sirna ed Antonio Borelli sono i nuovi questori di Reggio Calabria e Cosenza. Sirna lascia così la Questura di Torino, dove gli subentra Massimo Gambino, attuale questore di Bari. Nel capoluogo pugliese arriva come nuovo questore Annino Gargano, che ricopriva lo stesso incarico a Messina. Antonio Borelli era ispettore generale nell’ufficio centrale ispettivo del Ministero dell’Interno. Il questore uscente di Reggio, Salvatore La Rosa, assume lo stesso incarico a Messina, mentre quello di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, é stato nominato Commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Cambio anche al Compartimento di polizia ferroviaria di Reggio Calabria. L’attuale dirigente, Incognito Cono, è stato nominato questore di Enna. Gli subentra, come reggente, Matilde Corso, che lascia l’incarico di dirigente del Compartimento Polfer di Palermo. (Ansa)

