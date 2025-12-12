Terremoto di magnitudo 6,7 in Giappone, rischio tsunami

il sisma

ROMA Un violento terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Giappone. Ne dà notizia l’Ingv. Diramata dalla Japan Meteorological Agency l’allerta tsunami, onde fino un metro. Il terremoto è stato registrato nella prefettura di Aomori, a nord del Giappone, alle ore 11:44 locali (3:44 in Italia) con epicentro nelle acque a circa 20 chilometri di profondità. Lo rende noto la Japan meteorological agency (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami, misurando poi l’intensità della scossa in 4 sulla scala nipponica massima di 7 livelli. Il sisma odierno segue quello di martedì scorso di magnitudo 7.6.

