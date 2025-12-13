Guardia di Finanza, Monda nuovo comandante del nucleo operativo del gruppo Catanzaro

La nomina

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, colonnello Pierpaolo Manno, ha accolto il sottotenente Gianluca Monda come comandante del Nucleo operativo del gruppo di Catanzaro. Monda, al termine del corso di formazione per ufficiali “Authion II”, svolto presso l’Accademia di Bergamo, è stato trasferito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino al gruppo di Catanzaro. L’ufficiale, 45 anni, laureato in scienze giuridiche, ha svolto in passato servizio presso il Nucleo di polizia economico finanziaria di Torino dove ha maturato importanti esperienze operative nel settore del contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti. Nel rivolgere un cordiale saluto di benvenuto il colonnello Manno ha formulato all’ufficiale i migliori auguri per il prestigioso incarico che dovrà assumere in un’area strategica della provincia catanzarese, per il contrasto alla criminalità economico finanziaria”.