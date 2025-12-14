Si intrecciano in volo con i paracadute, due morti

tragedia nelle marche

FANO Tragedia a Fano dove sono morti due paracadutisti, un uomo e una donna. Secondo una prima ricostruzione, i paracadute a cui erano legati Violetta Laiketsion, di 63 anni, di Rimini, ed Ermes Zampa, di 70 anni, di Fano, dopo il lancio da un aereo si sarebbero intrecciati, precipitando da una altezza tra i 30 e i 50 metri. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto i carabinieri per i rilievi. I due erano paracadutisti esperti. Il lancio sarebbe avvenuto vicino all’aeroporto di Fano. Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo di Fano, ricostruisce così la tragedia, secondo quanto riporta il Resto del Carlino: “C’erano 14 persone sull’aereo da cui hanno saltato. Non ho visto il momento in cui si sono toccati, ma dovrebbe essere avvenuto attorno ai 30/40 metri, una quota troppo bassa per poter fare qualunque cosa. Ho visto solo i due paracaduti collassati che venivano giù. Non si sono resi conto della presenza l’uno dell’altro”. Le due vittime, aggiunge, erano “persone splendide, straordinarie, conoscevo entrambi da una vita. Erano molto esperti, avevano anni di paracadutismo alle spalle. Ne sentiremo la mancanza”. (Agi)

