Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:25
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

tragedia nelle marche

Si intrecciano in volo con i paracadute, due morti

Un uomo e una donna sono precipitati da un’altezza di 50 metri

Pubblicato il: 14/12/2025 – 15:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Si intrecciano in volo con i paracadute, due morti

FANO Tragedia a Fano dove sono morti due paracadutisti, un uomo e una donna. Secondo una prima ricostruzione, i paracadute a cui erano legati Violetta Laiketsion, di 63 anni, di Rimini, ed Ermes Zampa, di 70 anni, di Fano, dopo il lancio da un aereo si sarebbero intrecciati, precipitando da una altezza tra i 30 e i 50 metri. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto i carabinieri per i rilievi. I due erano paracadutisti esperti. Il lancio sarebbe avvenuto vicino all’aeroporto di Fano. Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo di Fano, ricostruisce così la tragedia, secondo quanto riporta il Resto del Carlino: “C’erano 14 persone sull’aereo da cui hanno saltato. Non ho visto il momento in cui si sono toccati, ma dovrebbe essere avvenuto attorno ai 30/40 metri, una quota troppo bassa per poter fare qualunque cosa. Ho visto solo i due paracaduti collassati che venivano giù. Non si sono resi conto della presenza l’uno dell’altro”. Le due vittime, aggiunge, erano “persone splendide, straordinarie, conoscevo entrambi da una vita. Erano molto esperti, avevano anni di paracadutismo alle spalle. Ne sentiremo la mancanza”. (Agi)

 Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
DUE MORTI
fano
morti paracadutisti
paracadute
paracadutisti
RIMINI
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x