Ultimo aggiornamento alle 12:22
legge di bilancio

Stallo sulla manovra: commissione rinviata

Saltano anche gli incontri bilaterali con i gruppi

Pubblicato il: 14/12/2025 – 9:48
Stallo sulla manovra: commissione rinviata

ROMA Stallo sulla manovra. La seduta della commissione Bilancio del Senato, convocata per le 23 di stasera, sarà sconvocata. Secondo quanto si apprende, saltano anche gli incontri bilaterali con i gruppi parlamentari previsti nel pomeriggio. I lavori dovrebbero essere aggiornati a domani. Nessun voto si è ancora tenuto dunque sulla legge di Bilancio, in prima lettura a Palazzo Madama e che deve essere approvata dal Parlamento entro la fine dell’anno. Tra le modifiche che ancora devono essere depositate, il pacchetto sugli enti locali e alcune novità sulla sicurezza sul lavoro. Attesa anche la riformulazione dell’emendamento sull’oro di Banca d’Italia.

