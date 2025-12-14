Sydney, passante eroe disarma attentatore – VIDEO

la strage in australia

ROMA Si chiama Ahmed al Ahmed, ha 43 anni, è originario di Sydney ed è proprietario di un negozio di frutta nel sobborgo di Sutherland. E’ lui che il primo ministro del Nuovo Galles del Sud Chris Minns ha descritto come ”un eroe”. Nei filmati che circolano sui social media – VEDI QUI – lo si vede affrontare uno dei due attentatori di Bondi Beach, immobilizzarlo da dietro dopo essere ‘spuntato’ dalle auto parcheggiato e disarmarlo. Con il fucile in mano, puntato verso l’attentatore, Ahmed è riuscito a far allontanare uno degli aggressori e a permettere ad altre persone di fuggire. Durante la colluttazione con l’attentatore, durata pochi secondi, Ahmed è però stato colpito due volte da colpi d’arma da fuoco, uno al braccio e uno alla mano. Padre di due figli, l’uomo è ora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. ”Non sappiamo come sta, speriamo bene”, ha raccontato il cugino Mustafa al giornale 7News. (Adnkronos)

