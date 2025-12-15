Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:08
l’intervento

Mattarella: «Russia vuole ridefinire con la forza i confini europei»

Il capo dello Stato è intervenuto anche sulla «tragedia di Gaza»

Pubblicato il: 15/12/2025 – 13:10
Mattarella: «Russia vuole ridefinire con la forza i confini europei»

ROMA «Permane l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, con vittime e immani distruzioni, e con l’aberrante intendimento, malgrado gli sforzi negoziali in atto, di infrangere il principio del rifiuto di ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa. Azione ritenuta irresponsabile e inammissibile già oltre cinquanta anni addietro nella Conferenza di Helsinki sulla cooperazione e sicurezza nel continente». Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione della diciottesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. Mattarella ha parlato anche di Gaza: «La tragedia di Gaza, con il suo carico di sofferenza civile e il persistente alto rischio di escalation, continua a esporre il Medio Oriente a nuove lacerazioni. Il raggiungimento del cessate il fuoco, per quanto fragile, richiede il fermo sostegno di tutta la comunità internazionale». 

