Trump: «Mai così vicini alla pace in Ucraina»

l’incontro a berlino

«Siamo più vicini che mai» alla fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump dopo il nuovo round di trattative con un incontro a Berlino tra i leader europei e negoziatori Usa. «Stiamo ricevendo un enorme sostegno dai leader europei. Vogliono che finisca», ha detto Trump sottolineando che gli Stati Uniti hanno avuto numerose conversazioni con il presidente russo Vladimir Putin. «Dobbiamo mettere tutti sulla stessa pagina», ha aggiunto il presidente ribadendo di voler mettere fine alle morti causate dalla guerra.

