Al Morelli di Reggio, la chemioterapia entra nell’era dei robot

più sicura e veloce

REGGIO CALABRIA Un sistema robotico di ultima generazione entra in funzione per la preparazione dei farmaci chemioterapici e segna la nascita di una nuova realtà organizzativa. È così che prende avvio l’Unità Farmaci Antiblastici (U.F.A.), struttura afferente alla U.O.C. di Farmacia all’ospedale Morelli di Reggio Calabria, pensata per garantire maggiore efficienza, sicurezza e qualità nella gestione delle terapie oncologiche.

Il cuore della novità è proprio la tecnologia: il robot consente una preparazione automatizzata, precisa e standardizzata dei farmaci antiblastici, con una sensibile riduzione dei tempi di allestimento e un significativo miglioramento dell’efficienza complessiva del servizio. L’automazione riduce al minimo il rischio di errore e limita l’esposizione degli operatori a sostanze potenzialmente pericolose, innalzando i livelli di sicurezza per pazienti e personale sanitario.

Attorno a questa innovazione è nata l’Unità Farmaci Antiblastici, collocata in locali adiacenti alla U.O.C. di Oncologia Medica all’ospedale Morelli, una scelta strategica che favorisce un collegamento diretto tra preparazione e somministrazione delle terapie. L’U.F.A. diventa così un nodo centrale del percorso oncologico, in grado di rispondere in modo rapido e puntuale alle esigenze cliniche.

Oggi il taglio del nastro ha sancito ufficialmente l’avvio dell’Unità Farmaci Antiblastici, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, dei vertici aziendali e dei professionisti sanitari. Un momento simbolico che ha evidenziato il valore dell’investimento realizzato e l’importanza dell’innovazione tecnologica applicata alla sanità.

«L’attivazione dell’Unità Farmaci Antiblastici – ha detto il Commissario Straordinario del GOM Tiziana Frittelli (foto in basso) – rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del Grande Ospedale Metropolitano. Si tratta di un investimento strategico che mette al centro la sicurezza del paziente, la qualità delle cure e la tutela dei professionisti sanitari, grazie all’impiego di tecnologie avanzate che garantiscono precisione, tracciabilità e standardizzazione nella preparazione dei farmaci oncologici. L’U.F.A. rafforza il ruolo della Farmacia ospedaliera come snodo centrale del percorso assistenziale e conferma l’impegno dell’Azienda verso un modello organizzativo moderno, efficiente e orientato all’innovazione».

Il commissario Frittelli ha aggiunto: «L’attività dell’Unità si inserisce inoltre in un’importante collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria: attraverso una specifica convenzione, il GOM provvede così anche al confezionamento dei farmaci oncologici destinati all’Azienda sanitaria provinciale. Un’integrazione resa possibile da un accurato coordinamento informatico, che consente la gestione digitale degli ordini, sia da parte dell’ASP sia dei reparti ospedalieri». Determinante è stato anche il posizionamento strategico del robot all’interno del GOM.

«In precedenza, infatti, i farmaci venivano preparati agli Ospedali Riuniti – ha spiegato Frittelli – e successivamente trasportati al presidio del Morelli, con inevitabili ritardi nella somministrazione delle terapie, che devono essere allestite quotidianamente. La presenza del sistema automatizzato direttamente in sede consente oggi una risposta più tempestiva ed efficace, a beneficio dei pazienti oncologici e degli operatori sanitari, per far questo c’è stata una stretta sinergia tra i professionisti clinici e la Farmacia ospedaliera, con la condivisione dell’intero panel terapeutico e ciò rappresenta un ulteriore valore aggiunto di un modello organizzativo moderno e orientato alla qualità delle cure.

Al Morelli, infatti, operano due centri di riferimento per l’intera provincia reggina, l’Oncologia e l’Oncoematologia, quest’ultima tra le più accreditate a livello nazionale». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato