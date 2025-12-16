Asili nido comunali a Cosenza, le rette e i bollettini che scatenano le polemiche

il caso

COSENZA Continua a far discutere la gestione delle rette dei nidi comunali a Cosenza. Come racconta al Corriere della Calabria una mamma, «quest’anno il Comune ha livellato la soglia delle rette, nel senso che tutti quelli che prendono il Bonus Nido dall’Inps pagano da 272 euro a prescindere dalla fascia Isee e dal tempo pieno o part-time. Tutte le famiglie che in passato pagavano 50 o 70 euro si ritrovano a dover pagare subito 1.100 euro, a fronte di una spesa che non dovrebbe riguardarli, anche se i soldi verranno rimborsati più avanti».

La situazione sarebbe stata aggravata dagli errori nei bollettini: «Alcune mamme hanno ricevuto i bollettini di altri figli, con nomi di bambini sbagliati». «Diverse famiglie – aggiunge la mamma – sono andate nel Settore Istruzione e nel Settore Welfare del Comune, poi dai Vigili Urbani per un appuntamento». Un incontro con un dirigente del settore è fissato per domani.

Il caos dei bollettini si somma ai ritardi comunicativi: secondo quanto riferito dalle famiglie, «fin dall’inizio dell’anno scolastico il Settore Educazione del Comune ha rimandato ogni richiesta di chiarimento con la stessa risposta: ancora non siamo in grado di darvi indicazioni precise, sarete contattati da noi. Un’attesa che si è protratta per mesi». Fino allo scorso 9 dicembre quando le famiglie hanno ricevuto un bollettino cumulativo contenente quattro mensilità da saldare entro e non oltre il 30 dicembre.

«Ci sono addirittura famiglie che stanno pensando di rinunciare al Bonus per non pagare tutti questi soldi. Perché magari 400 euro li hanno, ma non hanno 1.100 euro da pagare prima di Natale. La gestione della retta poteva essere tranquillamente gestita mensilmente», conclude la mamma al Corriere della Calabria. (f.v.)

