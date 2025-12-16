“La musica, un’emozione che cura”, al San Giovanni di Dio un concerto per pazienti e operatori sanitari

arte, cura e solidarietà

CROTONE Si è svolto stamattina presso la biblioteca dell’ospedale San Giovanni di Dio il concerto “La musica, un’emozione che cura”, promosso dalla direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone guidata dal Commissario straordinario Monica Calamai. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto itinerante promosso da Federsanità ANCI Calabria in partnership con il Conservatorio Statale di Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky di Catanzaro, con l’obiettivo di integrare l’esperienza musicale all’interno degli ambienti ospedalieri calabresi. Ad esibirsi l’Ensemble di Fiati del Conservatorio, diretto dal Maestro Damiano Morise. La musica, riconosciuta per la sua capacità di generare benessere e sollievo, rappresenta un complemento importante alle cure tradizionali, rivolto ai pazienti, ai loro familiari e a tutti gli operatori sanitari. Il concerto all’Ospedale di Crotone, al quale hanno preso parte vari direttori di dipartimento e di UOC e rappresentanti del personale del ‘San Giovanni di Dio, costituisce una delle tappe del tour regionale, la cui programmazione coinvolge diverse strutture sanitarie calabresi e si concluderà nel mese di maggio 2026. Ai musicisti è stato consegnato un attestato da parte di Federsanità. L’iniziativa sottolinea l’impegno della Direzione Strategica dell’Asp di Crotone nel favorire sinergie che mettano al centro l’umanizzazione delle cure ed il supporto al benessere psicofisico della comunità. L’evento è stato accolto con favore, confermando la rilevanza di progetti che uniscono arte, cura e solidarietà all’interno del sistema sanitario.

