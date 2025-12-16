‘Ndrangheta, eseguito mandato di arresto europeo nei confronti di Gaetano Roberto Bruzzese – VIDEO

operazione “boreas”

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo nei confronti di Gaetano Roberto Bruzzese (cl. 68), detenuto in Germania per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di sostanze stupefacenti e di armi, munizioni ed esplosivi.

L’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in territorio tedesco era stata realizzata, lo scorso mese di aprile, nell’ambito dell’operazione “Boreas”, coordinata dalla Dda di Catanzaro e condotta dallo Sco, dalla Squadra mobile e dalla Sisco di Catanzaro.

In quell’occasione proficue sono state le interlocuzioni con la Procura di Stoccarda grazie al supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e dell’Esperto per la Sicurezza in loco nell’ambito del progetto I – CAN, che hanno assicurato anche un reciproco scambio di investigatori in Germania ed in Italia.

https://youtu.be/jyHesaJX3D0

L’indagato risulta appartenere alla cosca Greco di Cariati, che ha rapporti di “subordinazione” con la ‘ndrina dei Farao – Marincola di Cirò, come già riconosciuto giudiziariamente con la sentenza Galassia emessa dalla Corte d’Assise di Catanzaro il 28 giugno 1999.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato