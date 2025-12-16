Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

operazione “boreas”

‘Ndrangheta, eseguito mandato di arresto europeo nei confronti di Gaetano Roberto Bruzzese – VIDEO

L’indagato risulta appartenere alla cosca Greco di Cariati, che ha rapporti di “subordinazione” con la ‘ndrina dei Farao-Marincola di Cirò

Pubblicato il: 16/12/2025 – 10:23
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
‘Ndrangheta, eseguito mandato di arresto europeo nei confronti di Gaetano Roberto Bruzzese – VIDEO

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo nei confronti di Gaetano Roberto Bruzzese (cl. 68), detenuto in Germania per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di sostanze stupefacenti e di armi, munizioni ed esplosivi.
L’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in territorio tedesco era stata realizzata, lo scorso mese di aprile, nell’ambito dell’operazione “Boreas”, coordinata dalla Dda di Catanzaro e condotta dallo Sco, dalla Squadra mobile e dalla Sisco di Catanzaro.
In quell’occasione proficue sono state le interlocuzioni con la Procura di Stoccarda grazie al supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e dell’Esperto per la Sicurezza in loco nell’ambito del progetto I – CAN, che hanno assicurato anche un reciproco scambio di investigatori in Germania ed in Italia.

https://youtu.be/jyHesaJX3D0

L’indagato risulta appartenere alla cosca Greco di Cariati, che ha rapporti di “subordinazione” con la ‘ndrina dei Farao – Marincola di Cirò, come già riconosciuto giudiziariamente con la sentenza Galassia emessa dalla Corte d’Assise di Catanzaro il 28 giugno 1999.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Dda di Catanzaro
Gaetano Roberto Bruzzese
GERMANIA
In evidenza
operazione “Boreas”
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x