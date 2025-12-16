Si legge in: 1 minuto
Totaro al San Vito-Marulla per Cosenza-Cavese. Vingo arbitrerà Latina-Crotone
Resi noti i direttori di gara della 19esima giornata del campionato di serie C, girone C
Pubblicato il: 16/12/2025 – 13:50
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 19esima giornata del campionato di serie C, girone C, ultima di andata. 21/12: Casarano – Altamura (Galiffi di Alghero) Catania – Atalanta U23 (Manzo di Torre Annunziata) Cerignola – Benevento (Nigro di Prato) Cosenza – Cavese (Totaro di Lecce) Giugliano – Casertana (Gemelli di Messina) Latina – Crotone (Vingo di Pisa) Monopoli – Potenza (Dini di Città di Castello) Salernitana – Foggia (Di Cicco di Lanciano) Siracusa – Trapani (Rispoli di Locri) Sorrento – Picerno (Palmieri di Brindisi).
