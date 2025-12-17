Autismo, la Calabria prepara il nuovo piano regionale

l’annuncio

CATANZARO «Autismo, un piano regionale equo, sostenibile e realmente rispondente ai veri e reali bisogni delle persone; non calato dall’alto, ma costruito attraverso l’ascolto e il confronto con le famiglie, le associazioni, gli operatori che operano sui territori e che rappresentano un patrimonio di conoscenza preziosa e insostituibile della realtà quotidiana. Un vero e proprio cambio di paradigma rispetto al passato, attraverso la vera novità che sarà l’integrazione dell’assistenza socio-sanitaria». Così l’assessore al Welfare della Regione Calabria, Pasqualina Straface che aggiunge: «già dai primi di gennaio 2026 partirà il coordinamento per arrivare a questo Piano che rappresenterà una svolta per la presa in carico globale della persona con il coinvolgimento di tutti gli attori, dalla scuola al territorio in termini di inclusione». L’assessora è intervenuta nel corso di un incontro sul Fondo unico per l’inclusione 2025, con specifico riferimento ai progetti dedicati ai disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico. «Oggi – ha aggiunto Straface – dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che nella nostra Regione mancano alcuni elementi essenziali di una vera programmazione. Manca un’analisi strutturata del fabbisogno territoriale; persistono forti disuguaglianze tra aree della Calabria; manca una raccolta sistematica dei dati sui servizi, sulle persone e sui bisogni reali. Le liste d’attesa sono troppo lunghe – ha concluso – il carico assistenziale grava in modo eccessivo sulle famiglie e risultano particolarmente carenti i servizi nella delicata fase di transizione dall’adolescenza all’età adulta».