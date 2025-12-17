Cosenza calcio, lungo stop per Mazzocchi: l’attaccante dovrà operarsi

il bollettino medico

COSENZA Brutte notizie per il Cosenza calcio, costretto a rinunciare a lungo a uno dei suoi uomini più rappresentativi. Simone Mazzocchi, punto di riferimento dell’attacco rossoblù, dovrà infatti sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla sinistra dopo l’infortunio rimediato nelle scorse settimane.

Gli ulteriori accertamenti specialistici non hanno lasciato spazio a soluzioni alternative: la diagnosi ha confermato un trauma alla spalla con rottura del cercine e conseguente instabilità articolare, una condizione che rende necessario l’intervento in sala operatoria, già programmato nelle prossime ore. I tempi di recupero si preannunciano lunghi, privando così la squadra del suo bomber per una parte significativa della stagione.

Una perdita pesante per Antonio Buscè (Mazzocchi è il capocannoniere della squadra), alle prese sin dall’inizio del campionato con un organico ridotto e spesso falcidiato dagli infortuni. L’assenza di Mazzocchi si aggiunge infatti a quella di Baldovino Cimino, fermo per l’intera stagione per un grave infortunio e unico terzino destro di ruolo a disposizione del tecnico.

L’emergenza continua dunque a condizionare il cammino del Cosenza, chiamato ora a trovare soluzioni alternative per sopperire alle assenze e mantenere equilibrio e competitività in una fase già delicata della stagione.

Intanto, il Cosenza calcio informa di aver approvato, con apposita delibera dell’Amministratore Unico, il nuovo modello 231 con gli aggiornamenti che riguardano i reati ambientali (terra dei fuochi), i maltrattamenti sugli animali e l’intelligenza artificiale. (redazione@corrierecal.it)

