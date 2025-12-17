Meteo, Natale con possibile maltempo

LE PREVISIONI

ROMA Saccatura depressionaria che affonda verso il nord Africa spingendo verso l’Italia ancora correnti umide ma relativamente miti. Le prossime ore, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, vedranno condizioni instabili soprattutto su Nord-Est e regioni del Centro, dove non mancheranno piogge e acquazzoni sparsi. Campo di alta pressione presente tra Mediterraneo orientale e Balcani che nei prossimi giorni estendera’ in parte la sua influenza sulla nostra Penisola, portando tra Giovedi’ e Venerdi’ tempo piu’ stabile specie al Centro-Nord. Attenzione pero’ ad una circolazione depressionaria nord africana in movimento verso est, che potrebbe coinvolgere soprattutto il Sud portando piogge e temporali in particolare su Calabria e Sicilia. Si conferma un weekend piuttosto tranquillo ma con una vasta circolazione depressionaria in avvicinamento dall’Atlantico all’Europa occidentale. Proprio nei giorni che precedono le festività natalizie potremmo dunque avere una fase di maltempo con piogge diffuse e neve in montagna.