Commissioni, la maggioranza di centrodestra trova l’accordo sui presidenti – NOMI

le scelte

REGGIO CALABRIA Sono state definite le presidenze delle otto Commissioni del Consiglio regionale (sei permanenti e le due speciali Vigilanza e Anti-‘ndrangheta). Alla fine la maggioranza di centrodestra ha trovato l’accordo sulla distribuzione delle caselle, assegnandone 4 al gruppo Forza Italia-Occhiuto Presidente, 2 a Fratelli d’Italia, 1 alla Lega e 1 a Noi Moderati. Secondo quanto si apprende da fonti accreditate, Forza Italia esprimere come presidenti Sergio Ferrari (Ambiente e Territorio), Elisabetta Santoianni (Agricoltura) e Marco Polimeni (Anti-‘ndrangheta), Occhiuto Presidente esprimere Emanuele Ionà (Istruzione e Cultura), Fratelli d’Italia esprime Filippo Pietropaolo (Bilancio) e Angelo Brutto (Sanità), la Lega esprime Orlandino Greco (Affari istituzionali e Riforme), Noi Moderati esprime Riccardo Rosa (Vigilanza). L’elezione dei ruoli di vertice delle Commissioni – presidenti ma anche vice e segretari – è all’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio regionale.

Questo il quadro completo

PRIMA COMMISSIONE (Affari generali e istituzionali e riforme) presidente ORLANDINO GRECO (Lega) – vicepresidente GIUSEPPE RANUCCIO (Pd) – segretario RICCARDO ROSA (Noi Moderati)

SECONDA COMMISSIONE (Bilancio e Programmazione) presidente FILIPPO PIETROPAOLO (Fratelli d’Italia) – vicepresidente GIUSEPPE FALCOMATA’ (Pd) – segretario GIACOMO CRINO’ (Occhiuto Presidente)

TERZA COMMISSIONE (Sanità e Attività sociali) presidente ANGELO BRUTTO (Fratelli d’Italia) – vicepresidente ROSELLINA MADEO (Pd) – segretario GIANPAOLO BEVILACQUA (Lega)

QUARTA COMMISSIONE (Ambiente e Territorio) presidente SERGIO FERRARI (FORZA ITALIA) – vicepresidente ELISA SCUTELLA’ (M5S) – segretario ROSARIA SUCCURRO (Occhiuto Presidente)

QUINTA COMMISSIONE (Cultura, Istruzione, Turismo) presidente EMANUELE IONA’ (Occhiuto presidente) – vicepresidente ERNESTO ALECCI (Pd) – segretario DANIELA IIRITI (Fratelli d’Italia)

SESTA COMMISSIONE (Agricoltura) – presidente ELISABETTA SANTOIANNI (Forza Italia) – vicepresidente FILOMENA GRECO (Casa Riformista) – segretario EMANUELE IONA’ (Occhiuto Presidente)

COMMISSIONE VIGILANZA presidente RICCARDO ROSA (Noi Moderati) – vcepresidente FRANCESCO DE CICCO (Democratici Progressisti) – segretario

COMMISSIONE ANTI-‘NDRANGHETA presidente MARCO POLIMENI (Forza Italia) – vicepresidente ENZO BRUNO (Tridico Presidente) – segretario ANTONIO DE CAPRIO (Forza Italia). (a. c.)

