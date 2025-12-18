Lamezia, Murone: «Confronto urgente su Sacal e Canadair, servono risposte rapide»

l’affondo

LAMEZIA TERME «In questi giorni si è aperto a Lamezia Terme un dibattito pubblico sullo spostamento della base Canadair e, più in generale, sulle scelte che stanno interessando il nostro aeroporto. Come Sindaco di questa Città voglio rassicurare tutti che ho già avviato da giorni le interlocuzioni necessarie per rispondere agli interrogativi che legittimamente hanno espresso cittadini autorevoli, operatori e rappresentanti istituzionali e che gli stessi non resteranno senza risposte». E’ quanto dichiara in una nota, il sindaco della città di Lamezia Terme Mario Murone. «E’, infatti, mio dovere intervenire prima che decisioni assunte in assoluta autonomia dalla gestione aeroportuale diventino irreversibili. Per questo ho già chiesto un incontro immediato e urgente con l’Amministratore Unico della SACAL, Marco Franchini, e, se le risposte ottenute non dovessero essere persuasive, affronterò la questione con il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Voglio conoscere quali siano le reali motivazioni che hanno guidato tali scelte, quali le necessità operative e, soprattutto, verificare che le decisioni assunte si fondino su strategie effettivamente vantaggiose per il futuro aeroportuale. Su un punto voglio essere chiaro: non accetterò che Lamezia venga indebolita o ingiustificatamente penalizzata», prosegue il primo cittadino. «C’è poi una questione politica e istituzionale che non può più essere rimandata. Quanto sta accadendo dimostra, ancora una volta, che la scelta avvenuta in passato di prevedere un amministratore unico, invece che un CDA, alla guida della SACAL, non garantisce sufficiente democraticità e chiarezza nella gestione. Infatti, decisioni di questa portata non possono essere prese senza confronto ed una reale rappresentanza dei territori coinvolti. Per questo motivo, contestualmente alla avanzata richiesta di spiegazioni sul caso Canadair, mi sono rivolto al Presidente Occhiuto affinché si faccia carico del ripristino del Consiglio di Amministrazione della SACAL S.p.A. Se il CDA fosse stato operativo, con un confronto collegiale, probabilmente oggi non staremmo discutendo di scelte che appaiono calate dall’alto e comunicate solo attraverso i mezzi di informazione», aggiunge il sindaco.

«Lamezia Terme non è una città qualsiasi, il suo aeroporto è un nodo strategico regionale, un’infrastruttura nazionale, un punto di riferimento e di progresso per tutta la Calabria. Chi pensa di poter prendere decisioni su Lamezia, e mi riferisco anche a Sacal, senza un preliminare e serio confronto con Lamezia, non ha compreso i programmi e gli obiettivi di questa amministrazione. Da Sindaco difenderò questa Città senza se e senza ma. E lo farò con gli strumenti istituzionali, con il confronto, ma anche con la determinazione necessaria ogni volta che sono in gioco il progresso e, quindi, il futuro della Città», conclude il sindaco.

