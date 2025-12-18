Scordovillo verso lo smantellamento: Prefettura e Regione fanno il punto sulla bonifica

il campo rom lametino

«Nel solco delle attività poste in essere dalla cabina di regia appositamente istituita per monitorare le fasi del complesso processo di bonifica del campo rom di Scordovillo e di delocalizzazione dei nuclei familiari residenti, il prefetto Castrese De Rosa ha tenuto in data odierna un ulteriore incontro operativo finalizzato a fare il punto sullo stato di attuazione delle attività progettuali e a stimolare ogni ulteriore rapido intervento per il superamento definitivo dell’accampamento».

Ne dà notizia la Prefettura, precisando che «alla riunione, tenutasi alla presenza dell’assessore regionale con delega all’Ambiente, Antonio Montuoro, sono intervenuti il vicesindaco di Lamezia Terme, il segretario generale della Regione Calabria, il capo del Dipartimento Ambiente e Welfare della Regione Calabria, don Giacomo Panizza di “Fondazione Progetto Sud”, il commissario straordinario dell’Aterp Calabria, il questore Linares e i vertici provinciali delle altre Forze di polizia, nonché — in videocollegamento — con la struttura del Commissario straordinario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, colonnello Nino Tarantino». «Sono a buon punto — si legge in una nota — le attività di individuazione degli alloggi e dei nuclei familiari che nei predetti verranno ospitati, interventi necessari per attribuire a ogni nucleo un immobile in vista dei più estesi lavori di bonifica interna al campo, già completata in tutta l’estensione esterna. Le misure ricognitive delle esigenze dei nuclei familiari e, al contempo, degli alloggi da attribuire agli stessi, tenendo conto degli atti deliberativi regionali già adottati, proseguono senza soluzione di continuità e la cabina di regia tornerà a riunirsi nel prossimo mese per un ulteriore punto sull’avanzamento dei lavori progettuali».