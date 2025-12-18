Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:11
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

verso le regionali

Sicilia, l’ex Iena La Vardera è il profilo più gradito

Sondaggio Swg: centrodestra avanti

Pubblicato il: 18/12/2025 – 10:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sicilia, l’ex Iena La Vardera è il profilo più gradito

Il nuovo sondaggio Swg sulle Regionali siciliane, commissionato da Controcorrente, fotografa una partita molto più aperta rispetto a qualche mese fa. Il centrodestra resta avanti, ma senza sicurezza: in uno scenario di sfida diretta per la presidenza, Renato Schifani sarebbe al 44% e Ismaele La Vardera al 42%, con quest’ultimo in crescita di cinque punti. Il dato politico più netto non riguarda però le coalizioni ma i leader. La Vardera è oggi il nome con il più alto indice di gradimento personale tra chi lo conosce (64%), davanti a Giuseppe Antoci e con un vantaggio molto ampio sugli altri potenziali competitor – da Nuccio Di Paola a Cateno De Luca, fino ad Alfio Mannino. Nel centrodestra il primato di popolarità non coincide con il candidato in carica: Giorgio Mulè è il più apprezzato, mentre Schifani chiude la classifica e perde altri due punti rispetto alla rilevazione di maggio. In un contesto di indecisi ancora elevato, la leadership è mobile e il quadro non è affatto chiuso.
L’analisi delle liste indica un centrodestra ancora prima forza, con un consenso complessivo vicino al 43%. Fratelli d’Italia resta il primo partito, leggermente in calo; Forza Italia cresce; Lega e Dc flettono in modo più netto. Sul fronte opposto, Pd e Movimento 5 Stelle arretrano e Alleanza Verdi Sinistra resta sotto le medie nazionali. In questo quadro si colloca Cateno De Luca, accreditato di un gradimento del 33%: un dato intermedio, che conferma la sua capacità di attrarre voti trasversali senza dominare in nessuna area. Raccoglie simpatie in parte nel centrodestra e in parte tra gli elettori progressisti, ma resta una figura divisiva e difficile da collocare negli schemi politici tradizionali. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
De Luca
elezioni regionali sicilia
l’ex Iena La Vardera
La Vardera Sicilia regionali
swg
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x