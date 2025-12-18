Teatro di Vibo, si alza il sipario: sold out e grande emozione per l’inaugurazione – FOTO

un momento storico

VIBO VALENTIA «Si alzi il sipario». È toccato al sindaco Enzo Romeo proferire la celebre espressione che ha decretato l’ufficiale inaugurazione del nuovo Teatro comunale di Vibo Valentia. Un’opera attesa da oltre 20 anni, divenuta per diverso tempo simbolo delle incompiute e dell’immobilismo culturale vibonese: il via alla prima storica stagione teatrale, diretta da Ama Calabria, può invece rappresentare la «primavera» culturale di una città che, di cultura, ne ha estremo bisogno. E lo dimostra la risposta dei cittadini: ieri evento “raddoppiato”, così come il primo spettacolo del 26 dicembre. Una “rincorsa” all’abbonamento (sold out)e al biglietto, segno di una comunità che attendeva da tempo un teatro in città.

L’emozione del sindaco Romeo

«È un momento storico ed estremamente importante per la città» ha ribadito il sindaco, affiancato dall’assessore comunale alla cultura Stefano Soriano. Nello spettacolo serale presente, oltre alla giunta, presenti anche alcuni ex sindaci della città. «La nostra è una città dove la cultura ogni giorno è in fermento, che noi viviamo e sosteniamo. Il teatro sicuramente rafforzerà questa forza già esistente». Già sold out gli abbonamenti per la stagione: «Ne siamo felici e speriamo possa essere una stagione all’altezza delle aspettative». Il primo cittadino non nasconde l’emozione e l’orgoglio di essere colui che ha riaperto il Teatro, ma ringrazia anche «i tanti sindaci che hanno contribuito all’opera, gli uffici e gli assessori di competenza che si sono dati da fare. È il risultato dei sacrifici e del lavoro di tanta gente».

Ad esibirsi il Conservatorio Torrefranca

Il concerto inaugurale è stato affidato a un’altra eccellenza vibonese, il conservatorio Fausto Torrefranca diretto dal maestro Vittorino Naso. Il palco ha ospitato il Coro polifonico e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretti dai Maestri Gianfranco Cambareri ed Eliseo Castrignanò. «Una grande emozione» ha affermato Aurelio Pollice, presidente di Ama Calabria e anche docente presso il Conservatorio vibonese. «Devo ringraziare il sindaco e l’assessore che hanno voluto la presenza dei ragazzi e dei docenti del Conservatorio per l’inaugurazione. È simbolo che la loro sensibilità è verso un teatro che non è solo un luogo, ma il teatro è soprattutto contenuti». Ed è anche un luogo di coesione per la società, come aggiunge Pollice: «è importante che le persone vivano la cultura, vivano il teatro, vivano il bello e soprattutto che siano in contatto l’una con l’altro».

