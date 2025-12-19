Il Cosenza batte la Cavese: Langella e Kouan firmano il successo del Lupi

serie c

COSENZA Il Cosenza chiude il girone d’andata con una vittoria sofferta (dedicata all’infortunato Simone Mazzocchi) ma meritata contro la Cavese, piegata 2-1 al “San Vito-Marulla” in una serata dal sapore agrodolce. I tre punti permettono ai rossoblù di salutare la prima metà di stagione – e l’ultimo impegno del 2025 – con un successo importante, anche se la contemporanea vittoria del Benevento sull’Audace Cerignola mantiene invariato il distacco di cinque punti dalla vetta. A fare da cornice, uno stadio deserto o quasi, segno tangibile della protesta ormai cronica della tifoseria. Avvio forte e vantaggio immediato Il match si apre nel migliore dei modi per la squadra di Buscè. Dopo appena un minuto il Cosenza costruisce una doppia occasione che fa capire subito l’inerzia della gara: prima Florenzi vede respingersi la conclusione, poi Garritano costringe Boffelli a un intervento decisivo. È il preludio al gol che arriva al 7’: Florenzi innesca la ripartenza, Ricciardi rifinisce in area e Langella, con un diagonale preciso, batte il portiere campano per l’1-0. La Cavese prova a reagire soprattutto sulle palle inattive e con qualche inserimento centrale, ma il Cosenza mantiene il controllo del gioco. Vettorel deve intervenire su un colpo di testa di Amerighi, mentre sull’altro fronte Ricciardi e Florenzi sfiorano il raddoppio. Non mancano gli episodi da moviola: una rete degli ospiti viene annullata per un fallo evidente a inizio azione e le proteste della Cavese portano anche a una revisione al FVS, senza però cambiare le decisioni arbitrali. Ripresa nel segno di Kouan Nella ripresa Buscè cambia subito inserendo Achour, e il Cosenza riparte con lo stesso atteggiamento aggressivo. Dopo pochi minuti Maiolo sfiora il pareggio con un tiro da fuori, ma al 53’ arriva il colpo che sembra chiudere la partita: Kouan recupera palla e, al termine di un contropiede, trova lo spiraglio giusto dalla distanza per battere Boffelli e firmare il 2-0. La gara però resta viva. La Cavese inserisce forze fresche e aumenta la pressione, mentre il Cosenza perde Ricciardi per infortunio e abbassa leggermente il baricentro. Al 75’ gli ospiti rientrano in partita con una prodezza di Orlando, che al volo trova l’angolo e supera Vettorel, riaprendo il match. Negli ultimi minuti la tensione sale. La Cavese protesta per alcuni contatti in area e chiede più volte l’intervento del FVS, ma l’arbitro Totaro conferma sempre le decisioni prese sul campo. Il Cosenza, pur rischiando qualcosa – soprattutto su una conclusione alta di poco nel finale – riesce a stringere i denti e a difendere il vantaggio nei sei minuti di recupero concessi. Il triplice fischio certifica una vittoria preziosa per il Cosenza, arrivata in un clima surreale per l’assenza del pubblico ma fondamentale per chiudere il girone d’andata con fiducia. I rossoblù restano in scia delle prime, anche se il distacco dalla vetta non si riduce. (redazione@corrierecal.it)

Tabellino

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, D’Orazio (45′ st Contiero); Kouan, Langella, Garritano (25′ st Contiliano); Ricciardi (16′ st Dalle Mura) Florenzi; Beretta (1′ st Achour). A disp.: Pompei, Falbo, Barone, Ragone, Rocco, Silvestri, Mazzulla. All. Buscè.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti (27′ st Fusco), Cionek, Nunziata; Amerighi, Maiolo, Awua, Macchi (10′ st Diarrassouba), Orlando, Sorrentino; Guida (10′ st Fella). A disp.: Iuliano, Di Paola, Suplja, Barone, Piana, D’Incoronato, Bolcano. All. Prosperi.

ARBITRO: Totaro di Lecce.

MARCATORI: 7′ pt Langella (Co), 8 ‘ st Kouan (Co), 30’ st Orlando (Ca).

NOTE: ammoniti Cannavò, Florenzi (Co); Cionek, Fella (Ca). Angoli: 6-4 per il Cosenza. Recupero: 2’/6′.

