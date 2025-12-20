Blitz antidroga, 16 arresti tra le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo

l’attività di contrasto

CATANZARO Sono 16 le persone arrestate tra le province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia nell’ambito della maxi operazione antidroga contro la criminalità diffusa condotta dalla Polizia in tutta Italia con un bilancio complessivo di 384 arresti e 1.400 chili di sostanza stupefacente sequestrata. A Catanzaro, l’attività condotta dalla Squadra mobile, con il supporto della Divisione di Polizia amministrativa e di sicurezza, della Squadra volanti e del Reparto prevenzione crimine Calabria ha portato al controllo di 263 persone e 123 veicoli e alla denuncia di un soggetto straniero per spaccio. Sequestrati a carico di ignoti circa 1,75 chili di materiale esplodente, di fattura artigianale e con carica alterata e instabile, ritenuto potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità. Gli agenti hanno controllato 4 locali pubblici, sanzionandone 3 per il mancato rispetto dei limiti normativi previsti in materia di emissioni sonore.

Il blitz a Cosenza

La Squadra mobile di Cosenza, con il supporto del Reparto prevenzione crimine “Calabria settentrionale” e delle altre articolazioni della Questura, ha identificato 811 persone sospette, di cui 14 stranieri e 11 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di cosiddetta “mala-movida”, su alcune delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione. Dodici persone, tutte di nazionalità italiana, sono state arrestate e altre 8 denunciate, soprattutto per reati concernenti gli stupefacenti, il patrimonio, contro la persona, furto di energia elettrica e per detenzione di taser. Nel cosentino sono stati sequestrati 6,5 chili di cannabinoidi e 118,4 grammi di cocaina, un taser, 65 proiettili di diverso calibro, due artifici pirotecnici artigianali di natura esplosiva, contenenti complessivamente 100 grammi di polvere da sparo. Sono anche stati svolti controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo inerente la vendita di prodotti a base di canapa nei cannabis shop conclusi con la segnalazione amministrativa di 3 cannabis shop, l’arresto di un soggetto in qualità di dipendente di uno Store e di sequestrare 1650 grammi di infiorescenze di canapa e 80 grammi di hashish.

Il blitz a Crotone e nel Vibonese

A Crotone sono stati arrestati tre soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sequestrati complessivamente 61 grammi di cocaina e 100 grammi hashish. Nel vibonese, la Squadra mobile con il supporto delle volanti e del Reparto prevenzione crimine e del Posto fisso di Tropea, sono state controllate 1.890 persone, di cui 192 minorenni, nonché 753 veicoli. Sono state inoltre denunciate tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed elevate 4 sanzioni amministrative per uso di sostanze stupefacenti. Un soggetto, a San Calogero, è stato arrestato reato spaccio. Gli agenti, durante una perquisizione personale e locale, hanno trovato 34,1 grammi di hashish e 9 di eroina oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.275 euro in contanti. (redazione@corrierecal.it)

