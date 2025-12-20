Spaccio di droga, operazione “alto impatto” della Polizia di Cosenza – VIDEO

l’indagine

COSENZA Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, tramite il coordinamento del Servizio Centrale Operativo (SCO), ha realizzato una vasta operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, talvolta anche attraverso i cannabis-shop, nonché al contrasto di quei fenomeni attribuiti alla criminalità diffusa. L’operazione ad “alto impatto” ha visto coinvolte diverse Squadre Mobili d’Italia, tra queste anche quella della Questura di Cosenza. L’attività degli investigatori, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria settentrionale” e delle altre articolazioni della Questura di Cosenza, ha consentito di:

identificare 811 persone sospette, di cui 14 stranieri e 11 minorenni, soprattutto in aree di spaccio o di c.d. “mala-movida”, su alcune delle quali sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione;

arrestare 12 soggetti, tutti di nazionalità italiana, e indagarne in stato di libertà 8, soprattutto per reati concernenti gli stupefacenti, il patrimonio, contro la persona, furto di energia elettrica e per detenzione di arma ad impulsi elettrici (taser gun);

sequestrare kg 6,5 di cannabinoidi e gr. 118,4 di cocaina;

sequestrare 1 pistola ad impulsi elettrici, 65 proiettili di diverso calibro, due artifici pirotecnici artigianali di natura esplosiva, contenenti complessivamente gr. 100 di polvere da sparo;

elevare 9 sanzioni amministrative di diversa natura, la maggior parte delle quali per uso di sostanze stupefacenti, per possesso illegale di materiale esplodente non riconosciuto e non classificato dal Ministero dell’Interno e per l’attività abusiva di parcheggiatore;

Nel medesimo ambito, sono stati svolti mirati controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo inerente anche la vendita di prodotti a base di canapa nei cannabis shop.

Al riguardo, i controlli specifici hanno consentito di: