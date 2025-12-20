Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’indagine

Cessaniti, casa di appuntamenti con cittadine cinesi: due arresti

Si tratta di un 74enne e di una 62enne. All’interno dell’appartamento alcune cittadine cinesi venivano indotte a prostituirsi

Pubblicato il: 20/12/2025 – 16:18
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cessaniti, casa di appuntamenti con cittadine cinesi: due arresti

VIBO VALENTIA I carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della locale Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Camillo Falvo, nell’ambito di un procedimento coordinato dal sostituto procuratore titolare del fascicolo. Il provvedimento riguarda un uomo di 74 anni, residente nel Vibonese, e una cittadina cinese di 62 anni, destinatari della misura della custodia cautelare in carcere, nonché un 36enne di Cessaniti sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I tre sono gravemente indiziati del reato di associazione a delinquere finalizzata all’induzione, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione di diverse cittadine cinesi.

L’indagine

L’attività investigativa, condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Vibo Valentia e dai Carabinieri della Stazione di Cessaniti, ha consentito di individuare, nel territorio comunale di Cessaniti, una casa d’appuntamenti gestita dagli indagati, all’interno della quale alcune cittadine cinesi venivano indotte a prostituirsi. Nel periodo compreso tra ottobre 2024 e gennaio 2025 sono stati documentati almeno 28 incontri presso l’immobile situato nella frazione Pannaconi. I due arrestati sono stati tradotti presso le case circondariali di Castrovillari e Reggio Calabria e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
case appuntamento cinesi
cessaniti prostituzione
prostituzione vibo valentia
Rilevanti
Vibo Valentia
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x