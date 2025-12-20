Commissione sanità, Pignataro affonda il centrosinistra: «l’elezione di Filomena Greco è inverosimile»

l’attacco

COSENZA «L’elezione della Consigliera regionale Filomena Greco nella Commissione regionale Sanità ha dell’inverosimile e dimostra come il Centrosinistra calabrese sia fuori di testa. Io ho condiviso alcune battaglie in tema ambientale e sulle vicende del degrado del nostro sistema sanitario con Ferdinando Laghi, altre ci hanno visto su posizioni assolutamente diverse. Ma è assurdo che resti fuori dalla Commissione una competenza, forse l’unica, che il centrosinistra può vantare in materia in Consiglio, che oltretutto ha già un’esperienza consolidata da cinque anni nelle Istituzioni regionali. Eleggere la rappresentante di una famiglia che detiene una fetta consistente del sistema pubblico sanitario è una scelta non solo discutibile, ma da condannare fermamente. Si tratta di un errore di un centrosinistra che non sa scegliere e che guarda a destra e manca con molta disinvoltura». Lo scrive Fernando Pignataro, segretario regionale di Avs Calabria. «Una cosa è stare in una coalizione che aveva nel suo programma in modo chiaro e netto che la sanità è pubblicae che il privato non poteva essere sostitutivo, ma esclusivamente integrativo, del sistema che è chiamato a garantire un diritto universale come quello primario della salute. Altra cosa è che un’espressione della sanità privata rappresenti il Centrosinistra nella Commissione Sanità della Regione. Queste sono le scelte incomprensibili, che le cittadine e i cittadini non capiscono, che creano confusione e disaffezione alla politica, che penalizzano un centrosinistra sempre più visto non come reale alternativa, ma come luogo di una vecchia politica trasversale e trasformista. Proprio quello che dovremmo invertire con i fatti, la coerenza e le scelte chiare e rappresentative delle idee e dei bisogni dei calabresi». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato