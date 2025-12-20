Da Bologna a Brindisi con atterraggio a Lamezia Terme. L’odissea di madre e figlio

il racconto a Repubblica

BRINDISI Un volo che si trasforma in una vera e propria odissea. E’ quanto accaduto ad Alessandra Panza. Partita dall’aeroporto di Bologna per raggiungere Brindisi, ha visto il suo volo “dirottato” a Lamezia Terme. Al quotidiano La Repubblica ha raccontato i dettagli dell’insolito giro segnato dalle avverse condizioni meteo. La donna, viaggiava in compagnia di suo figlio 13enne, «era su un volo Ryanair Bologna-Brindisi, che sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto del Salento alle 22.30» ma pochi minuti prima dell’atterraggio -«è arrivato l’annuncio del dirottamento. Siamo arrivati a Lamezia Terme alle 23,40 – racconta la passeggera – quando siamo scesi dall’aereo siamo rimasti in balia del nulla». Il racconto prosegue. «Non ci hanno dato niente, persino l’acqua l’abbiamo pagata con i nostri soldi. C’era solo una colonnina di ricarica per le batterie. Non abbiamo avuto notizie fino alle 2,15, quando ci hanno comunicato che sarebbe arrivato il pullman della compagnia aerea. Da lì siamo partiti e siamo tornati a Brindisi verso le 7,45».